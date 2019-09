Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Bei Kollision leicht verletzt

Südlohn (ots)

Beim Einbiegen übersehen hat ein 70 Jahre alter Autofahrer am Freitag in Südlohn-Oeding einen anderen Wagen. Der Mann aus Hengelo (NL) wollte gegen 19.20 Uhr von der Industriestraße kommend nach links auf die Bundesstraße 70 abbiegen. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug eines 29 Jahre alten Autofahrers zusammen. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Bocholter in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.900 Euro.

