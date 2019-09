Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Von der Fahrbahn abgekommen

Gescher (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in Gescher ereignet hat. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Wagen gegen 21.35 Uhr die Alte Coesfelder Straße in Richtung Holtwicker Damm. Aus ungeklärter Ursache kam der Borkener nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen circa zwei Meter tiefen Graben, touchierte einen Baum und prallte schließlich gegen einen weiteren. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in Krankenhaus.

