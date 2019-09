Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkenden Wagen attackiert

Borken (ots)

Den Außenspiegel eines geparkten Wagens hat ein Jugendlicher am Freitagabend in Borken-Gemen mutwillig abgetreten. Ein Zeuge hatte gegen 22.30 Uhr eine Gruppe von circa sechs alkoholisierten Jugendlichen beobachtet, aus der heraus es zu der Attacke gegen ein dort stehendes Auto kam. Der angerichtete Schaden liegt circa bei 450 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

