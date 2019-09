Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - In Verkaufsanhänger eingebrochen

Stadtlohn (ots)

Auf Süßigkeiten hatten es unbekannte Diebe in der Nacht zum Samstag in Stadtlohn abgesehen. Die Täter waren gewaltsam in einen Verkaufsanhänger eingebrochen, der auf dem Markt gestanden hatte. Zeugen hatten gegen 03.50 Uhr drei Tatverdächtige beobachtet. Beschreibung: circa 15 bis 18 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild; zwei von ihnen waren mit roten Kapuzenpullis bekleidet, die einen weißen Schriftzug auf dem Rücken hatten. Der dritte Tatverdächtige trug schwarze Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell