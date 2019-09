Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Ahaus (ots)

Nach einem unvorhergesehenen Bremsmanöver gestürzt ist am Samstag ein 58 Jahre alter Motorradfahrer in Ahaus-Wüllen. Dazu war es gegen 13.30 Uhr auf der Von-Martels-Straße gekommen: Ein 44-jähriger Ahauser Autofahrer hatte an einer Einmündung den von rechts kommenden Motorradfahrer, ebenfalls aus Ahaus, übersehen. Dieser bremste rechtzeitig und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Er kam jedoch zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

