Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geldbörse gefordert

Bocholt (ots)

Bedroht haben zwei Unbekannte am Samstag eine 59 Jahre alte Radfahrerin in Bocholt. Sie befuhr gegen 13.30 Uhr die Lübecker Straße in Richtung Innenstadt, wo zwei Jugendliche so auf der Fahrbahn standen, dass eine Durchfahrt nicht möglich war. Die Bocholterin forderte die beiden auf, den Weg frei zu machen. Die Jugendlichen beleidigten die Radfahrerin daraufhin und forderten ihr Portemonnaie. Die Frau konnte flüchten. Die beiden Jugendlichen waren circa 14 bis 15 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Der erste Täter hatte eine kräftige Statur, war schwarz gekleidet, trug eine schwarze Baseballkappe und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Der andere Täter war von schmaler Statur, trug ein helles T-Shirt und hatte rötlich-blonde Haare. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

