Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 86 Jahre alte Radfahrerin am Samstag bei einem Unfall in Ahaus erlitten. Die Ahauserin hatte gegen 14.30 Uhr den Radweg am Adenauerring aus Richtung Wüllener Straße kommend in Richtung Vredener Dyk befahren. Der Radweg ist für beide Richtungen freigegeben. Ihr entgegen gekommen war ein 38 Jahre alter Pedelec-Fahrer aus Ahaus. Diesen hatte die Frau nach ersten Erkenntnissen sehr spät bemerkt. Es kam zu einer Kollision und beide stürzten. Ein Rettungswagen brachte die 86-Jährige ins Krankenhaus, der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell