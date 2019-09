Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Handy aus Auto entwendet

Gronau (ots)

Ein Smartphone gestohlen haben Unbekannte am Samstag aus einem parkenden Wagen in Gronau. Das Fahrzeug hatte zwischen 21.00 Uhr und 23.45 Uhr an der Hörster Straße gestanden. Wie die Diebe an das Gerät im Inneren des Autos kamen, ist noch unbekannt. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut, keine Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor! Hinweise zum Fall bitte an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

