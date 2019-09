Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Mülltonne angezündet

Velen (ots)

In Brand gesteckt haben Unbekannte am Samstagabend in Velen eine Papiermülltonne. Ein Zeuge entdeckte das Feuer gegen 23.00 Uhr nahe der Thesingbachhalle an der Ramsdorfer Straße. Die Täter hatten die Tonne offensichtlich dorthin geschoben. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Velen löschten die Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

