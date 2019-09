Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der Königstraße

Gronau (ots)

Am 13.09.2019 um 15.28 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Königstraße in Gronau. In Höhe der Pommernstraße überquerte ein 9jähriger Junge aus Gronau mit seinem Roller die Königstraße. Dabei wurde er vom Pkw einer 34jährigen Gronauerin erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Junge wurde vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Münster geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt.

