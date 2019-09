Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ohne Fahrerlaubnis mit unversichertem Wagen gefahren

Borken (ots)

Das Auto nicht zugelassen, falsche Kennzeichen am Wagen, Fehlanzeige in Sachen Fahrerlaubnis und Marihuana an Bord: Mit entsprechenden Konsequenzen muss nun ein 18 Jahre alter Borkener rechnen. Einem Zeugen war am Freitag die unsichere Fahrweise aufgefallen, mit der der junge Mann unterwegs war. Polizeibeamte konnten ihn gegen 23.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Wilbecke antreffen.

