Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Bremerhaven (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 27 hat sich heute gegen 11.05 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum ereignet. Ein PKW mit Anhänger verunfallte auf der Autobahn kurz hinter der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Bremen. Der PKW und der Anhänger kamen entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf einem Grünstreifen zum Stehen. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst des Landkreises Cuxhaven medizinisch versorgt. Nach der Untersuchung blieben beide Männer vor Ort. Der Anhänger war mit Kies beladen. Der gesamte Inhalt des Anhängers verteilte sich durch den Unfall auf beiden Fahrstreifen und auf dem Standstreifen. Daraufhin wurde die Autobahn voll gesperrt und die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei mit Hilfe der Feuerwehr gereinigt. Bei dem Unfall hat sich der Reifen des Anhängers gelöst und befand sich an einer Leitplanke. Am Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven und ein Rettungswagen aus dem Landkreis Cuxhaven beteiligt. Über die Unfallursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

