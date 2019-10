FW Bremerhaven: Lagerhalle brennt

Feuerwehr Bremerhaven

Eine rund 450 m2 große Lagerhalle hat am späten Abend großflächig gebrannt. Die Einsatzkräfte des 1. Löschzuges der Feuerwehr Bremerhaven wurden gegen 20.40 Uhr zu einem Schuppenbrand in die Weserstraße alarmiert. Beim Objekt handelt es sich um eine Lagerhalle, welche direkt am Friedhof Wulsdorf angrenzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten bereits Teile des Dachstuhls in voller Ausdehnung. Sofort wurde eine Außenbrandbekämpfung durch mehrere Einsatzkräfte von beiden Seiten der betroffenen Lagerhalle eingeleitet. Durch eine sofort eingeleitete Riegelstellung von innen und außen wurden die angrenzenden Gebäudeteile vor den Flammen geschützt. Während des Einsatzes stürzten Teile des Daches ein. Gegen 22.10 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauerten aufgrund der vielen Glutnester im Inneren des Gebäudes und in der Dachkonstruktion an. In der betroffenen Lagerhalle befanden sich unter anderem Fahrzeuge und Gasflaschen. Nach dem Einsatz blieb eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr vor Ort. Aufgrund der Rauchentwicklung in der direkten Umgebung wurden mehrere Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr benötigt. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Das Gebäude wurde durch Wesernetz stromlos geschaltet. Die Weserstraße wurde zeitweise im Bereich der Einsatzstelle aufgrund der Aufstellfläche für die Einsatzfahrzeuge voll gesperrt. Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Am Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Lehe und Wulsdorf sowie das THW Bremerhaven für die Verpflegung der Einsatzkräfte beteiligt. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven im Einsatz. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weddewarden besetzten zeitweise die Zentrale Feuerwache mit den restlichen Fahrzeugen des 2. Löschzuges der Berufsfeuerwehr.

