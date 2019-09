Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Essen auf dem Herd - Brandmelder schlägt Alarm

Bremerhaven (ots)

Am Samstagabend bemerkten Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bülkenstraße den Signalton eines Rauchmelders und alarmierten über den Notruf 112 die Feuerwehr. Da auf das Klingeln und Klopfen der Einsatzkräfte des 1. Löschzuges der Wohnungsmieter nicht reagierte, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. In der Küche befand sich Essen auf dem Herd. Der Wohnungsmieter, der eingeschlafen war, kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Belüftungsgerät entraucht.

Kürzel: SCH



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Stefan Zimdars

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: stefan.zimdars@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell