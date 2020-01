Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Raub in Wohnung - 64-Jährige überfallen - Armbanduhr entwendet - Polizei warnt und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 25. Januar 2020, 11.40 Uhr

Unter dem Vorwand die Toilette benutzen zu wollen, verschafften sich am helllichten Samstagmittag zwei Männer Zugang zu der Wohnung der 64-Jährigen an der Monheimstraße in Oberbilk. Die Tatverdächtigen nutzten die Hilfsbereitschaft der Frau aus und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Schließlich flüchteten sie unter Anwendung von Gewalt (zur Seite geschubst) mit einer goldenen Herrenarmbanduhr.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Person: 1,75 Meter groß und 30-32 Jahre alt. Dreitagebart, schlanke Statur, dunkle Bekleidung.

2. Person: Ebenfalls 30-32 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle Bekleidung, schwarze Cap.

Nach Angaben der Geschädigten sollen beide Männer ein südosteuropäisches Aussehen gehabt haben.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die eigenen "vier Wände" zu lassen.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter 0211 - 870-0.

