Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: glimpflicher Unfallausgang

Bild-Infos

Download

Wartenberg-Rohrbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagmorgen lief ein Verkehrsunfall bei Wartenberg-Rohrbach äußerst glimpflich ab. Ein 50-jähriger Fahrzeugführer befuhr die L401 in Richtung Sembach, als er in Höhe einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall allerdings erheblich beschädigt. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell