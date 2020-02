Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Laptop gefunden

Offenbach-Hundheim (ots)

Ein Laptop mit Zubehör ist am Sonntagmorgen in Offenbach-Hundheim gefunden worden. Der Finder gab den Computer mit Maus, Ladekabel und Laptop-Hülle bei der Polizei ab. Er hatte die Gegenstände bei seinem Spaziergang mit dem Hund am Glan-Ufer in der Nähe des Seniorenzentrums entdeckt. Bisher kann die Polizei den Fund noch keinem Verlierer zuordnen. |pilek-AH

