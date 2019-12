Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Auslieferung von Luxemburg - Junger Mann geht in Trier in Untersuchungshaft

Trier (ots)

Am Freitagmorgen wurde ein 25jähriger Luxemburger in Wasserbilligerbrück von den luxemburgischen Behörden an die Bundespolizeiinspektion Trier ausgeliefert. Gegen ihn liegen ein Untersuchungshaftbefehl sowie ein Europäischer Haftbefehl des Amtsgerichts Trier vor. Er steht im Verdacht, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge illegal ins Bundesgebiet eingeführt zu haben. Die Bundespolizeistreife führte den Mann dem Haftrichter des Amtsgerichts Trier vor. Im Anschluss erfolgte die Einlieferung in die JVA Trier.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier

Bettina Kirsch

Telefon: 0651 43678-1005

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell