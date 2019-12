Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Festnahme am Bahnsteig - Gesuchter Betrüger geht in Haft

Koblenz (ots)

Eine Streife des Bundespolizeireviers Koblenz kontrollierte am späten Samstagabend am Hauptbahnhof einen 26Jährigen, der zuvor im Intercity 22 dem Zugpersonal ohne Fahrschein aufgefallen war. Die Überprüfung seiner Personalien brachte einen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Betruges hervor. Den haftbefreienden Betrag von 450 EUR konnte die Person nicht bezahlen. Die Beamten lieferten den Mann daraufhin zur Verbüßung einer 45tägigen Haftstrafe in die JVA Koblenz ein.

