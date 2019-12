Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Unterschlagung von 10.000 Euro - Bundespolizei sucht Zeugen

Linz/Rhein (ots)

Am Dienstag, 03.12.2019, zw. 07:50 Uhr und 07:58 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter im Bahnhof Linz/Rhein eine am Bahnsteig 2 abgestellte rosa-beigefarbene Tasche mit 10.000 Euro Bargeld.

Die Geschädigte 62-Jährige ist kurz zuvor in Begleitung ihres 85-jährigen Bekannten mit einem Taxi zum Bahnhof Linz/Rhein gefahren, um gemeinsam die Regionalbahn 12506 in Richtung Köln zu nehmen. Beim Einstieg in den Zug hat sie ihre Tasche abgestellt, um ihrem Bekannten mit dem Gepäck zu helfen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich viel Reisende am Bahnsteig, die den Vorfall mitbekommen haben könnten. Den Verlust bemerkte sie in Köln.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen sucht im Zuge dessen nach Zeugen. Wer Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Trier unter 0651 - 43678-0 oder der kostenfreien Service-Nummer 0800 - 6 888 000 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0175 - 9028191

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell