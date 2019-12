Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Trier/Temmels (ots)

Am Sonntagmittag wurde am Hauptbahnhof Trier ein wohnsitzloser 31-jähriger Portugiese von der Bundespolizei verhaftet. Das Amtsgerichts Nürnberg hatte ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte/Körperverletzung verurteilt. Er griff, während einer polizeilichen Kontrolle in Nürnberg, einen Polizeibeamten unvermittelt an und verletzte ihn dabei. Weiterhin ist noch ein Ermittlungsverfahren, ebenfalls wegen Körperverletzung, anhängig. Nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1123,50 Euro und Feststellung seines Aufenthaltsortes wurde er auf freiem Fuß belassen.

Bereits am Samstagmittag wurde in Temmels, im Rahmen der Intensivierungsmaßnahmen an den Binnengrenzen, ein 39-jähriger Franzose kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Sein Freund übernahm die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 2100,00 Euro und ersparte ihm somit eine Haftstrafe von 70 Tagen.

