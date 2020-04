Polizei Bielefeld

POL-BI: Diensthund überführt Dieb an einer Baustelle

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am 19.04.2020, dass zwei Männer Geräte aus einem Neubau an der Altenhagener Straße in einen Kleintransporter räumten, und verständigte die Polizei.

Als der 33-jährige Bielefelder am Sonntag, um 23:30 Uhr, Geräusche von einer Baustelle hörte, kam ihm das Geschehen bereits verdächtig vor. Dann beobachtete er, dass zwei Männer ein Gerät aus dem Neubau schleppten. Zuvor hatten sie sich über die Altenhagener Straße in der Nähe der Straße Am Alten Bauhof an die Baustelle genähert.

Als die Polizeikräfte eintrafen, versuchten die Diebe zu fliehen. Sie fuhren mit ihrem Mercedes Vito an, mussten aber gleich wieder stoppen, als die Beamten sich mit dem Streifenwagen vor das Fahrzeug setzten. Sie nahmen den 24-jährigen Fahrer unmittelbar fest.

Der 44-jährige Beifahrer versuchte nun, fußläufig zu fliehen. Er machte die Seitentür auf und flüchtete über ein Feld in Richtung Wohnhäuser. Dort versteckte er sich zwischen einer Hauswand und der Wand einer Gartenlaube. Doch ein Polizeihund nahm schnell die Fährte auf und entdeckte den Dieb. Seine Kollegen nahmen den 44-Jährigen vorläufig fest.

Im Laderaum des Vitos befand sich eine Baumaschine. Ein weiteres Gerät hatten die Diebe bereits am Rand der Baustelle abgelegt. Zusammengesetzt ergeben beide die Teile eine hochwertige Putzmaschine.

Gegen den 24-jährigen Bielefelder und den 44-jährigen Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock erstatten die Polizisten Anzeige wegen Diebstahls von einer Baustelle.

Da keiner der beiden der Halter des Kleintransporters war, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher.

