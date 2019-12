Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldung vom 04.12.2019: Büdingen: Hirzenhainer bei Unfall verstorben

Friedberg (ots)

Zu einem sehr schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Mittwochnachmittag bei Büdingen.

Auf der Landstraße 3193, die von Kefenrod - Bindsachsen nach Büdingen führt, fuhr ein 43-jähriger Hirzenhainer am heutigen Nachmittag mit seinem PKW in Richtung Büdingen. Gegen 13.55 Uhr verlor er in einer Kurve aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer war sofort tot.

Die Polizei schaltet nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einen Gutachter ein, der die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können und sich bislang noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten dies unter Tel. 06042-9648-0, nachzuholen.

Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Büdingen, Telefon 06042 - 96480.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell