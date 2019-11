Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Gestohlenes Zustellerfahrzeug entdeckt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung ist am vergangenen Freitag (15. November, 15:30 Uhr) zu einem Einsatz auf der Beekstraße ausgerückt. Ein Paketbote hatte die Polizei gerufen. Ihm war sein Zustellfahrzeug, das ihm am Donnerstag (14. November, 10:35 Uhr) auf der Friedrich-Alfred-Straße gestohlen worden war, aufgefallen. Vor Ort stellten die Beamten den Lieferwagen, den Unbekannte durchwühlt hatten, sicher. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer kann Angaben machen oder hat verdächtige Personen beobachtet, die das Zustellerfahrzeug an der Beekstraße abgestellt haben. Zeugen melden sich beim KK 35 unter der Rufnummer 0203 280-0. (stb)

