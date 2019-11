Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallverursacher entfernt sich unerkannt

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH:

Am vergangenen Donnerstag meldete der Besitzer eines VW Beetle einen frischen Unfallschaden an seinem Auto. Er hatte das Auto am Morgen gegen 07.45 Uhr unbeschädigt im Parkhaus in der Bahnhofstraße 5 abgestellt. Bei Rückkehr gegen 17.30 Uhr stellte er weiße Lackantragungen am linken Heck fest. Der Schaden an seinem Pkw beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der Verursacher des Unfalls hatte sich nicht beim Autobesitzer oder der Polizei gemeldet, sodass das Polizeirevier Lörrach Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen hat. Das Polizeirevier Lörrach bittet daher um Hinweise und ist erreichbar unter Telefon 07621/176-0.

