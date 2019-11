Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Straßenverkehrsgefährdungen - Verkehrsunfall in Folge von Riskanter Fahrweise - Gegenverkehr muss ausweichen - leicht verletzte Person - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut

Gemeinden Lauchringen, Wutöschingen, B 314, Stühlingen

Am 31.10.2019, gegen 22.55 Uhr, ging beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg ein Hinweis eines Verkehrsteilnehmers auf zwei Pkws ein, deren Fahrzeugführer sich von der A 98 Lauchringen herkommend auf der B 314 mehrfach gegenseitig überholen würden. Dies teilweise auch im Bereich der Überholverbote.

Beteiligt wären ein Audi A3 in grau und ein BMW 4er in schwarz.

Kurze Zeit später, gegen 23:05 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass es an der Ortsausfahrt Stühlingen, B 314 in Richtung Grimmelshofen einen Verkehrsunfall gegeben habe. In Folge eines Überholmanövers sei ein Pkw im Graben gelandet. Es sei aber niemand verletzt.

Vor Ort wurde festgestellt, dass offenbar die zuvor beschriebenen Fahrzeuge, welche sich gegenseitig überholten, im Bereich Stühlingen ein weiteres Überholmanöver ausführten. Hierbei hatte nach ersten Ermittlungen der 22-jährige Fahrer eines grauen Audi A3 den 30-jährigen Fahrer eines schwarzen BMW 4er überholt. Dies, obwohl Gegenverkehr entgegenkam.

Im Gegenverkehr befand sich der 32-jährige Fahrer eines roten FIAT Doblo, welcher den beiden Fahrzeugen nach rechts auf den Seitenstreifen ausweichen musste um eine Kollision zu verhindern. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und mehreren kleinen Bäumen. Glücklicherweise wurde der Fahrer des FIAT hierbei nach letzten Erkenntnissen nur leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von lediglich ca. 2.000,-EUR

Verkehrsteilnehmer, welche im Zusammenhang mit den beschriebenen Fahrzeugen im Bereich des Landkreises Waldshut Hinweise auf weitere Verkehrsverstöße geben können oder Fahrer, welche durch die Fahrweise gefährdet wurden oder gar verunfallten werden gebeten sich beim Polizeirevier Waldshut unter der Telefonnummer: 07751 8316-0 zu melden.

