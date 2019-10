Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall an Ampel - beide Fahrer grün? - Zeugensuche!

Am Mittwoch, 30.10.2019, passierte an der Kreuzung der B 317/Wiesentalstraße zur Teichstraße in Lörrach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 41 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Gegen 17:45 Uhr waren ein Lieferwagen und ein Chevrolet miteinander kollidiert, wobei die beiden Fahrer im Alter von 29 und 41 Jahren angaben, jeweils bei Grün die dortige Ampel passiert zu haben. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 9000 Euro. Da der Verkehrsunfall im Feierabendverkehr passierte, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, zu melden.

