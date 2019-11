Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autofahrerin kollidiert mit Leitplanke

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH:

Am Freitag, 01.11.2019, wurde dem Polizeirevier Lörrach gegen 16 Uhr ein Unfall auf der B 317 in Höhe des Recyclinghofs Lörrach gemeldet. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin war von Schopfheim kommend nach rechts in Richtung Autobahn A98 / Freiburg abgebogen und hatte kurz nach der Ampelanlage die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Bei der Kollision mit der Leitplanke entstand an ihrem Auto Schaden, sodass dieses abgeschleppt werden musste. Bei der Befragung teilte die Dame mit, dass sie wegen eines dicht an ihr vorbeifahrenden Pkws ausgewichen und hierbei von der Fahrbahn abgekommen sei. Diesbezüglich werden nun Verkehrsteilnehmer gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach unter Telefon 07621/176-0 zu melden.

CA / VV

