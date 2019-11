Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Polizei fasst mutmaßliche Wohnungseinbrecher

Duisburg (ots)

Ein Duisburger (28) hat am Sonntag (17. November, 13:37 Uhr) zwei Männer (23, 24) beobachtet, die vergeblich versucht haben sollen an einem Einfamilienhaus auf der Gneisenaustraße die Haustüre aufzuhebeln. Als das misslang, lief das dunkel gekleidete Duo zu Fuß in Richtung Koloniestraße. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte auf der Anfahrt die beschriebenen Tatverdächtigen, welche die Koloniestraße in Richtung Sternbuschweg entlang gingen. Als die Beamten die Männer aufforderten stehen zu bleiben, rannten sie in unterschiedliche Richtungen los. Im Kreuzungsbereich Koloniestraße/Sternbuschweg holten die Einsatzkräfte den 23-Jährigen ein, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Eine weitere Streifenwagenbesatzung nahm den 24-Jährigen auf der Koloniestraße vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der beiden britischen Staatsbürger entdeckten die Polizisten Handschuhe, Schraubendreher, Pfefferspray und ein Handfunkgerät. Die beiden Festgenommenen haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Sie werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls heute einem Haftrichter vorgeführt. Derzeit laufen noch weitere Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 14, ob dem Duo weitere Einbrüche zugeordnet werden können. (dab)

