Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder hält flüchtenden Dieb fest

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Oldentrup-

In den frühen Stunden des Mittwochs, 22.04.2020, verfolgte ein Bielefelder an der Oldentruper Straße, im Bereich der Potsdamer Straße, einen Täter und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ein 19-jähriger Anwohner hörte gegen 01:35 Uhr Klopfgeräusche aus dem Innenhof eines Hauses an der Oldentruper Straße und ging in die Richtung, aus der er die Geräusche wahrnahm. An dem Ford Tourneo seines Vaters bemerkte der 19-Jährige einen Mann, der sich an der Fahrerseite in den Wagen beugte. Er beobachtete, wie der Unbekannte aus dem Handschuhfach eine Geldbörse nahm und sprach ihn darauf an. Der Täter drehte sich zu dem Zeugen um, stieß ihn gegen die Hauswand und rannte davon.

Der Bielefelder lief dem Flüchtenden hinterher, holte ihn an der Stieghorster Straße im Bereich Elpke ein und hielt ihn fest. Der 21-jährige Dieb aus Bielefeld zeigte sich gegenüber den hinzugerufenen Polizisten geständig. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell