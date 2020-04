Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht in der Nacht- VW Golf auf Parkplatz erheblich beschädigt

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es in der Nacht zu Sonntag (26.4.) zu einem Unfall auf einem Parkplatz an der Steinmeisterstraße. Durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer wurde ein geparkter dunkelgrauer VW Golf erheblich beschädigt. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 02.15 Uhr den Fahrer eines silbernen Fahrzeuges, wie dieser offensichtlich gegen den geparkten Pkw gefahren ist. Anschließend stieg der mögliche Unfallverursacher aus, um sich den entstandenen Schaden scheinbar anzuschauen. Weitere zwei Personen erschienen ebenfalls noch am Unfallort. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, stieg der Verursacher mit einer weiteren Person in sein Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich möglicher Weise um einen silberfarbenen VW Golf älteren Baujahrs. Die dritte anwesende Person verließ den Unfallort zu Fuß in Richtung Spielplatz. Am geparkten VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach weiteren Zeugen die Angaben zum flüchtenden Fahrzeugführer oder Fahrzeug machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

