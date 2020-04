Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter spuckt auf Pkw- Passantin beleidigt

Herford (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (27.4.) gegen 13.15 Uhr randalierte eine bislang unbekannte Person im Bereich der Augustastraße in Herford. Er schrie lauthals und pöbelte vorbeigehende Passanten an. Im weiteren Verlauf beleidigte er eine Anwohnerin, die den Unbekannten auf sein aggressives Verhalten ansprach. Ohne erkennende Einsicht auf sein Fehlverhalten spukte er zudem noch in Anwesenheit der Zeugen auf einen geparkten Pkw. Anschließend flüchtete der augenscheinlich alkoholisierte Mann zunächst Richtung Wilhelmsplatz. Der Geschädigte des PKW folgte dem Mann in die Herforder Innenstadt und sprach ihn erneut an der Brüderstraße auf sein Verhalten an. Plötzlich und unerwartet schlug der Unbekannte dem Geschädigten mit der Faust in den Brustbereich und flüchtete in Richtung Johannisstraße. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Mann verlief negativ. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen oder dessen Aufenthalt machen können. Er wird beschrieben mit ca. 35-40 Jahre alt und 190cm groß. Er hatte graue kurzrasierte Haare und trug ein graues Shirt und kurze Hose. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

