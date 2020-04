Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahl in Hüffen - Täter treffen auf Anwohner und lassen Leiter im Garten

Bünde (ots)

(um) In der Nacht zum Dienstag (28.04.), gegen 05:35 Uhr, bemerkte ein Anwohner an der Pestalozzi Straße drei bislang unbekannte Personen in seinem Garten. Die mit grauen, weißen und schwarzem Hoodie bekleideten Unbekannten flüchteten, als sie bemerkt wurden über den Lüningsweg bzw. Hüfferweg. Außergewöhnlich bemerkte der Zeuge zudem, dass die drei Täter eine mitgebrachte Leiter im Garten zurück ließen. Eine weitere Nachschau im Gartenhaus erbrachte den Diebstahl einer Ast- und Heckenschere. Die Polizei prüft in diesem Zusammenhang eine weitere Sachbeschädigung, die sich im Tazeitraum unweit der Begegnung auf diesem Grundstück an der Straße Im Kampe ereignete. Dort ist im Garten einer Familie ein Trampolin beschädigt bzw. zerstört worden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Die Leiter konnte bislang ebenso keinem Tatort zugeordnet werden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

