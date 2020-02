Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt eines Fahrradfahrers in Stralsund (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots)

Am Samstag, den 22.02.2020, um 01:28 Uhr fiel Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Stralsund im Tribseer Damm in Stralsund ein männlicher Radfahrer mit unzureichender Beleuchtungseinrichtung auf. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch an dem 18-jährigen Stralsunder wahrgenommen. Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,65 Promille. Gegen den Fahrradfahrer wird jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Im Auftrag Dirk, Ohlert Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

