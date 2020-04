Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Versuchter Aufbruch hinterläßt Spuren

Kirchlengern (ots)

(um) In der Nacht zum Mittwoch(27.04.) versuchten bislang unbekannte Täter einen Container in der Nähe des Hallenbades aufzuhebeln. Die Täter hinterließen Hebelspuren, deren Auswertung durch die Kriminalwache der Polizei Herford veranlasst wurde. Die Beschädigung des Lagercontainer bemerkten die Arbeiter am Morgen und verständigten die Polizei. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

