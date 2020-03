Polizei Homberg

POL-HR: Schrecksbach-Röllshausen: Unbekannte Täter beschädigen geparkten Audi

Homberg (ots)

Schrecksbach-Röllhausen Sachbeschädigung an Pkw Tatzeit: 29.03.2020, 20:30 Uhr bis 30.03.2020, 07:30 Uhr In der vergangenen Nacht beschädigten unbekannte Täter einen grauen Audi Q 5, welcher auf einem Privatgrundstück in der Schwalmtalstraße geparkt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro. Die Täter begaben sich zu dem geparkten Pkw und schlugen vermutlich mit einem Baseballschläger auf die Front- und Heckscheibe sowie die Außenspiegel des Audis ein. Der Audi. wurde hierdurch erheblich beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

