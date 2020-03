Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Diebstahl eines Stevens-Mountainbikes

Homberg (ots)

Gudensberg Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes Tatzeit: 26.03.2020, 17:30 Uhr bis, 18:15 Uhr Am Donnerstag, am späten Nachmittag, stahlen unbekannte Täter ein hochwertiges Mountainbike aus einem Carport im Villaweg. Die Täter begaben sich in den Carport, durchtrennten dort das Spiralschloss, mit dem das Rad dort an einem Pfosten angeschlossen war und entwendeten das Rad. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein schwarzes Stevens Manic im Wert von 2.300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell