POL-WOB: Einladung zur Pressekonferenz mit Fototermin - Einführung von Bodycams im Stadtgebiet Wolfsburg und im Landkreis Helmstedt

Wolfsburg (ots)

Sehr geehrte Redaktionen,

die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt führt im Stadtgebiet Wolfsburg und im Landkreis Helmstedt als erste Inspektion in der Region flächendeckend die Körperkameras in den Einsatz- und Streifendiensten ein. Inspektionsleiter Olaf Gösmann und Julia Schönfeld als Leiterin des Fachbereichs Einsatz stellen das Konzept in einer Pressekonferenz am Freitag vor.

Termin:

Freitag, 24. Januar 2020, um 10.00 Uhr, Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, Heßlinger Straße 27 38440 Wolfsburg

Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

Rückfragen bitte an:

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

