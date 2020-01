POL-WOB: Zukunftstag 2020 bei der Polizei Wolfsburg

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg, 22.01.2020

Die Polizei Wolfsburg bietet 50 Schülerinnen und Schülern von Wolfsburger Schulen die Möglichkeit, sich einen Einblick in die Arbeit einer Polizeikommissarin oder eines Polizeikommissars zu verschaffen. Für den am 26. März 2020 stattfindenden Zukunftstag können sich Mädchen und Jungen ab der 7. Klasse, die eine Wolfsburger Schule besuchen, online per Internet bewerben.

Am Sonntag, den 26. Januar 2020 wird die Internetseite um 15 Uhr unter www.pd-bs.polizei-nds.de für diese Veranstaltung freigeschaltet: Auf dieser Internetseite der Polizeidirektion Braunschweig wird man unter "Wir über uns", "Veranstaltungen" und unter Eingabe des Termins 26.03.2020 zum Anmeldebildschirm für diesen Zukunftstag geleitet. Organisator Thomas Figge von der Wolfsburger Polizei weiß: "Erfahrungsgemäß melden sich in den ersten Minuten so viele Schülerinnen und Schüler an, dass die wenigen Plätze recht schnell vergeben sein werden." Daher wird die Internetseite geschlossen, wenn die Teilnehmerzahl erreicht ist. Die Veranstaltung wird wie jedes Jahr auf dem Gelände der Polizei in Wolfsburg in der Heßlinger Straße 27 stattfinden.

