Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Spiegel abgefahren/beschädigte A-Klasse gesucht

Geldern (ots)

Am Montag (09.03.2020) gegen 17:00 Uhr beschädigte eine 28-jährige Frau aus Geldern mit ihrem Audi den linken Außenspiegel einer blauen an der Walbecker Straße geparkten Mercedes A-Klasse. Da die Dame ein kleines Kind im Fahrzeug hatte brachte sie es zunächst nach Hause und kehrte dann zur Unfallstelle zurück um den Halter der A-Klasse ausfindig zu machen. Zuvor hatte sie bereits einen Zettel mit Ihrer Telefonnummer am beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Als sie zurückkehrte war das beschädigte Fahrzeug bereits verschwunden, weshalb die Unfallverursacherin sich für die Unfallaufnahme zur nächsten Polizeiwache begab.

Die Polizei Geldern bittet nun den Halter des beschädigten Fahrzeuges, sich unter 02831 1250 zu melden. (cp)

