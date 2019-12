Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeieinsatz bei einem Wohnungsbrand in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots)

Am 23.12.2019 gegen 21:52 Uhr kam es im Stadtgebiet Schönwalde II in Greifswald zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Über den Notruf hatten Nachbarn dem Rettungsdienst eine Explosion in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass bei der Essenszubereitung in einer Wohnung Öl in Brand geraten war. Die 23-jährige Wohnungsmieterin versuchte das Feuer mit Wasser zu löschen, was zu einer starken Verpuffung führte. Dadurch wurde die Mieterin leicht verletzt. Zur weiteren ärztlichen Versorgung wurde sie durch den Rettungsdienst ins Klinikum Greifswald gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Andere Personen oder Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Eine Evakuierung machte sich nicht erforderlich.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

