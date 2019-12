Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Neubrandenburg - Einbrecher steigen erneut über Balkon in Wohnung ein (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neubrandenburg (ots)

Erneut schlugen Einbrecher in der vergangenen Nacht durch Übersteigen der Balkonbrüstung zu, dieses Mal bei einer Erdgeschosswohnung in der Adlerstraße (Bezug: Pressemitteilung vom 22.12.2019, 02:33 Uhr). Auch in diesem Fall nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit des dort wohnenden Ehepaars, um nach Aufhebeln der Balkontür das Mobiliar komplett zu durchwühlen. Der Sachschaden an der Balkontür beträgt ca. 500 EUR, zum Stehlgut können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Nachdem auch hier der Kriminaldauerdienst im Einsatz war wird nunmehr wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls gegen Unbekannt ermittelt. im Auftrag Michael Steinführer Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

