Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden B 96 bei Weisdin (LK MSE)

Neustrelitz (ots)

Am 23.12.2019 gegen 14:05 Uhr ereignete sich auf der B96 zwischen Neustrelitz und Weisdin ein Verkehrsunfall. Ein 54 jähriger Fahrzeugführer kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der Fahrer, welcher sich allein im Fahrzeug befand, wurde dabei schwerverletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Eine Atemalkoholmessung beim Fahrzeugführer vor Ort ergab einen Atemalkoholwert von 1,05 Promille. In diesem Zusammenhang wird gegen den Fahrzeugführer strafrechtlich ermittelt. Die B96 musste im Unfallbereich für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für ca. 1 h voll gesperrt werden. Im Auftrag PHK D. Ohlert Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

