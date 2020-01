Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Heßheim (ots)

Am 15.01.2020 gegen 09:30Uhr befährt ein 80-jähriger Herr aus Großniedesheim mit seinem PKW die Frankenthaler Straße in Heßheim in Fahrtrichtung Ortsmitte. Der PKW-Fahrer biegt nach rechts auf den Parkplatz des Supermarktes ab und übersieht hierbei einen auf dem Radweg entgegenkommenden und bevorrechtigten 79-jährigen Radfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen der linken Fahrzeugfront des PKW und dem Vorderrad des Fahrrades, wobei der Radfahrer zu Boden stürzt und sich leicht verletzt. Aufgrund von Kopfschmerzen und Schwindelgefühl wird der Radfahrer durch den Rettungsdienst ärztlich behandelt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 50,-EUR und am PKW ein Schaden von ca. 200,-EUR.

