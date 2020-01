Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter Drogeneinfluss

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 15.01.2020 gegen 17:10Uhr wird eine 29-jährige Ludwigshafenerin mit ihrem PKW in der Westlichen Ringstraße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der standardisierten Fahrtüchtigkeitstests fallen bei der Dame verschiedene Ausfallerscheinungen auf. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verläuft positiv auf THC und Amphetamin, weshalb der Dame eine Blutprobe entnommen wird. Weiterhin können im PKW der Frau kleinere Mengen Amphetamin, sowie ein Elektroimpulsgerät mit integriertem Tierabwehrspray fest- und sichergestellt werden, welches einer waffenrechtlichen Prüfung unterzogen wird. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

