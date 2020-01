Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Ladendiebstahl ertappt (48/1401)

Speyer (ots)

14.01.2020, 16:35 Uhr

Am Dienstag gegen 16:35 Uhr kam es in einem Lebensmitteldiscounter im Weißdornweg zum Ladendiebstahl durch einen 25-jährigen Mann aus Speyer. Diesen beobachtete eine Angestellte, wie er eine Flasche Wodka und eine Packung Duplo unter seiner Bekleidung verstaute. Als er die Waren an der Kasse nicht vorlegte, wurde er durch die Angestellte auf den Diebstahl angesprochen. Da der 25-Jährige uneinsichtig hierauf reagierte, verschloss die Angestellte kurzzeitig die Eingangstür und verständigte die Polizei. Diese leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahl gegen den Beschuldigten ein und händigten die entwendeten Waren wieder an den Markt aus. Danach begleiteten sie diesen aus dem Markt.

