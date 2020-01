Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 14.01.2020 führten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt in den späten Abendstunden eine Verkehrskontrolle in der Ludwigshafener Straße an einem PKW durch. Der junge Fahranfänger, welcher das Fahrzeug führte, war mit seiner eingetragenen Begleitperson im Rahmen des begleitenden Fahrens unterwegs. Im Lauf der Kontrolle wurde bei dieser Begleitperson jedoch Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,44 Promille. Die Weiterfahrt wurde den Personen daraufhin vorsorglich untersagt.

