Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Auto prallte gegen Leitplanke

Mit leichten Verletzungen musste am Donnerstag eine Frau nach einem Unfall bei Berghülen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, sei die 28-Jährige von Blaubeuren in Richtung Berghülen gefahren. Gegen 9 Uhr war sie auf glatter Straße beim Abbiegen in die Blaubeurer Straße zu schnell. Sie kam mit ihrem Dacia von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Die Polizei aus Blaubeuren (Tel. 07344/96350) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden am Auto und an der Leitplanke auf rund 4.000 Euro.

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: "Runter vom Gas!" Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Wer beschleunigt, sollte dies moderat und auf gerader Strecke tun. Vermeiden Sie unnötige Fahrstreifenwechsel und nutzen sie die "Motorbremse". Vermeiden Sie auch ruckartige Lenk- und abrupte Bremsmanöver. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Brücken, in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten. Dort können sich Eis und Raureif länger halten oder früher entstehen.

