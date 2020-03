Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Altmedikamente in Apotheke abgegeben: Mitarbeiterin findet 10.000EUR in überlassener Tüte

Emmerthal (ots)

Bereits am 05.03.2020 hat ein bislang unbekannter Mann eine Tüte mit Altmedikamenten in einer Apotheke in Emmerthal abgegeben. Als die Mitarbeiter diese Tüte am gestrigen Dienstag (24.03.2020) auspackten, fanden sie neben alten Medikamenten auch 10.000EUR Bargeld in der Tasche.

Die Polizei Hameln sucht jetzt den Eigentümer des Geldes.

Hinweise zum Eigentümer des Geldes nimmt die Polizei unter der Nummer 05151/933-222 entgegen.

