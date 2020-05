Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl Zigarettenautomat scheitert- Sichere Verankerung

Bünde (ots)

(sls) Am Maifeiertag (1.5.) versuchten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Hansastraße in Bünde zu entwenden. Gegen 01.50 Uhr wurde ein Anwohner durch einen lauten Krach außerhalb seines Wohnhauses geweckt. Er konnte daraufhin beobachten, wie zwei Personen versuchten, einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand zu reißen. Für den Diebstahl spannten die Täter einen Gurt um den Automaten, um diesen dann mit einem Pkw aus der Verankerung zu reißen. Dieses blieb jedoch im Versuch stecken, da die Verankerung dem Schwung stand hielt und der Automat nicht entwendet werden konnte. Als die Täter den Zeugen entdeckten, flüchteten sie mit einem dunklen Kombi und kleinen Kastenanhänger in unbekannte Richtung. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum versuchten Diebstahl machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

